Antonio Pica: "Presto torneremo a ballare assieme. Nel frattempo teniamo duro"

Mercoledì 1 aprile, a partire dalle ore 22, il dj e produttore napoletano Antonio Pica trasmetterà un set audio sulla sua pagina Facebook. Antonio Pica negli ultimi anni si è imposto a livello internazionale con i suoi set, ha suonato in club di culto come il Pacha e l'Amnesia di Ibiza, in festival importanti come Sunwawes, il BPM, il Music On Festival di Amsterdam, ha collaborato con artisti del calibro di Marco Carola, ed è considerato una delle più interessanti giovani leve della musica techno.

Antonio Pica ci anticipa:"Trasmetterò un set audio per i miei followers e per gli amanti della musica techno. Sono un dj, mai come in questo momento mi manca il dancefloor, mi manca il club, mi manca il mio party. il mio team, i miei amici. E so bene che le stesse cose mancano a tutti. Lo sforzo sarà ancora duro, ma ne usciremo solo se rispetteremo alla lettera le regole. Presto balleremo di nuovo insieme, ci emozioneremo, faremo di nuovo l’alba e ci abbracceremo. Nel frattempo ci vediamo mercoledì sera online"