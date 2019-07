Universiadi: Esercito da record

Per le Universiadi, dal 26 giugno, l’Esercito ha schierato una Task Force di circa 500 soldati oltre ai 165 uomini impiegati nella sorveglianza dei siti in cui si sono tenute le competizioni e degli obiettivi sensibili legati all’evento sportivo. In particolare, durante la cerimonia di chiusura, l'Esercito ha messo in campo le sue unità cinofile e gli assetti del Centro di Eccellenza anti drone per garantire la sicurezza dei cieli e la protezione delle aree interessate.

Per le Universiadi, però, i ragazzi dell'esercito hanno fatto molto di più. Tra i 300 atleti della delegazione azzurra, infatti, 20 provenivano dal Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito e - se l’Italia si è piazzata sesta nel medagliere con un bottino di 44 medaglie - sono stati 15 i podi conquistati, in varie specialità, dai militari: un oro, un argento ed un bronzo sono arrivati dalla ginnastica artistica con il 1° C.le Magg. VFP4 Carlotta Ferlito che ha conquistato uno splendido oro nel corpo libero, che arriva subito dopo il bronzo a squadre conquistato insieme alle compagne, tutte atlete dell’Esercito, C.le Magg. Martina Rizzelli e C.le Magg. Lara Mori che si è aggiudicata anche un argento individuale alla trave.

Ben 3 medaglie sono arrivate dalla scherma. Doppia medaglia per il 1° C.le Magg. Roberta Marziani, una medaglia di bronzo nella spada individuale e un argento nella prova a squadre, e un bronzo nella spada maschile a squadre conquistato dal C.le Magg. Lorenzo Buzzi.

Nel nuoto, il C.le VFP4 Matteo Ciampi ha conquistato un argento individuale nei 400 mt stile libero e un argento nella staffetta 4x200 mt. s.l. . Altre due medaglie di bronzo sono arrivate nella staffetta 4x100 s.l. femminile per il C.le Magg. Aglaia Pezzato e il C.le Magg. Giulia Verona e ancora due bronzi nella 4x100 s.l. maschile per il C.le Magg. Ivano Vendrame e il C.le Magg. Giovanni Izzo.

Il VFP1 Chiara Di Marziantonio, ha quindi portato il tricolore sul gradino più alto del podio grazie alla medaglia d’oro conquistata nel Tiro a volo nella specialità skeet con cui si è conclusa l’intera manifestazione.

