Quando la escort è in vacanza....Ma non a Napoli

In particolare, la mappa interattiva di Escort Advisor è in grado di dire in tempo reale dove si trovano le sex workers iscritte al sito: ebbene, in questi giorni rivela che il numero di lavoratrici attive nelle città sta progressivamente diminuendo perché, come qualsiasi industria, anche quella del sesso si ferma per le vacanze estive. Gli amanti delle "girl firend experiences" potrebbero quindi avere qualche problema nei prossimi giorni a trovare le loro fornitrici di fiducia. Ovunque, ma non a Napoli: i dati di Escort Advisor, infatti, rivelano che nella nostra città non prendevano appuntamenti durante il mese di agosto solo 6 escort su 100 contro le 73 di Roma, le 60 di Vercelli o le 53 di Cremona.

Ma dove vanno in vacanza le escort? In genere le escort rifiutano tutte gli inviti a vacanze tête-à-tête provenienti dai clienti - più o meno affezionati - e preferiscono spostarsi in località dove è possibile unire il dilettevole all'utile: i guadagni, infatti, spiegano, sono più alti nei piccoli centri che registrano così vere e proprie impennate, come accaduto la scorsa estate a Teramo dove ad agosto la presenza di escort è stata del +108% o Pistoia a + 76%.

