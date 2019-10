Le 5 Escape Rooms più avvincenti di Napoli

Siete chiusi in una stanza senza finestre e avete solo 60 minuti per risolvere degli enigmi e liberarvi. Questo è l’obiettivo dell' Escape room, un gioco di gruppo che, importato dagli Stati Uniti, ha, negli ultimi anni, preso piede in Italia divenendo una vera e propria moda. Per riuscire ad aprire la porta e “vincere” è fondamentale avere un ottimo spirito di squadra e utilizzare molto bene la logica. Nel corso del gioco verrete sottoposti a diversi ostacoli, tra cui indovinelli, sequenze numeriche, lucchetti da aprire, ecc. Più il gioco è lungo e complesso, più diventa avvincente e stimolante, per questo le escape rooms più gettonate sono quelle che si sviluppano in più stanze. In base alla complessità viene indicato anche un numero minimo e massino di giocatori. Diversi sono i temi delle stanze: dalla magia all’horror, dal crimine al paranormale, ce n’è davvero per tutti i gusti! Un gioco di squadra affascinante che ha rapito anche Napoli: negli ultimi anni sono numerose, infatti, le escape rooms che si sono aperte e continuano ad aprirsi in città. Ma quali sono le più avvincenti e appassionanti? Ecco la selezione di NapoliToday. Non vi resta che scegliere la vostra stanza preferita.

Escape Napoli

Escape Napoli è la prima Escape Room che si è aperta in città. Le sue stanze sono insidiose, ben congegnate e piene di trabocchetti.. tutte da provare! I prezzi variano in base al numero di persone: 25 euro a persona per 2 giocatori, ai 20 euro a persona per 3 giocatori, ai 15 euro a persona da 4 a 10 giocatori. I temi sono 4:

Scuola di Magia. Harry è stato rapito e rinchiuso nelle segrete del castello di Hogwarts. Siete pronti a salvarlo?

Paranormal Detective. Riuscirete ad affrontare strane creature? Avrete abbastanza ingegno e coraggio, per superare i numerosi enigmi che vi separano dal prezioso documento?

Pandemia. È il 2023: la Terra e' devastata dalla diffusione del T-virus che ha decimato la popolazione. Esiste davvero un antidoto? Cosa ne sarà dei sopravvissuti?

Enigma del tempo. La storia dell’umanità e' appesa ad un filo: riuscirete a risolvere l’ Enigma del Tempo prima che sia troppo tardi?

Gomorra. Un coraggioso giornalista napoletano sta indagando sugli affari sporchi della Camorra. Da qualche tempo non si hanno più sue notizie...

Indirizzo: Via Vincenzo Bellini, 60 / Via Vittorio Emanuele III, 51

