Filumena Marturano è veramente esistita e abitava in Vico San Liborio

La targa sul muro di un palazzo all'inizio di vico San Liborio, poco distante da Piazzetta Montesanto e dall'affollatissima via Toledo non lascia spazio ad alcun dubbio: "Qui nacque e visse Filumena Marturano, resa celebre in tutto il mondo da Eduardo De Filippo".

Un piccolissimo murale ritrae quindi Sofia Loren, l'attrice che con la sua interpretazione nel film "Matrimonio all'italiana" di Vincenzo De Sica ha reso famoso in tutto il mondo il personaggio di Filumena Marturano, protagonista di uno dei più straordinari testi del teatro di Eduardo De Filippo. Sulla pesante porta di ferro che chiude l'accesso a quella che oltre 70 anni fa è stata un'abitazione ed oggi è un deposito, una delle frasi più celebri pronunciate da Filumena Marturano: " Sai quanno se chiagne? Quanno se cunosce 'o bbene e nun se po' avé! Ma Filumena Marturano bene nun ne cunosce... e quanno se cunosce sulo 'o mmale nun se chiagne"