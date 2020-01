I Pizzaiuoli Veraci celebrano Sant'Antuono con la speciale pizza-lasagna

"La pizza napoletana non è solo un prodotto: è filosofia di vita, è la storia di Napoli " spiega Antonio Pace, presidente dell'Associazione Verace Pizza Napoletana, presentando ad esperti di food, amministratori, giornalisti e - soprattutto - pizzaioli veraci, il programma delle iniziative per l'edizione 2020 della Festa di Sant'Antuono, Patrono dei pizzaioli napoletani.

"La storia della pizza è iniziata a Napoli - aggiunge il presidente Pace - e da Napoli è partita l'idea di una giornata cittadina per celebrare la pizza verace che ci piacerebbe veder diventare giornata nazionale e poi internazionale, proprio come la pizza". E le premesse ci sono tutte: per la prima volta, infatti, quest'anno la speciale pizza dedicata al Santo Patrono sarà realizzata dalle pizzerie veraci non solo di Napoli, ma del mondo: da Pordenone a Verona, da Milano a Trieste, da Crotone a Gorizia, passando per il lontano Giappone.

La pizza Sant'Antuono Solo a descriverla viene l'acquolina. E' farcita infatti con il meglio della cucina classica napoletana: ragù, fiordilatte, ricotta e polpettine. In occasione della Festa del Santo, quindi il prossimo 17 gennaio, la pizza potrà essere gustata a soli 5 euro presso i pizzaioli aderenti all'iniziativa:

Casa De Rinaldi (Napoli)

Carmenella (Napoli)

Gino Sorbillo (Napoli)

Verace per Passione (napoli)

Peperino Pub & Grill (Verona)

Marinato (Trieste)

Peperino Pub & Grill (Udine)

1906 Imperatore (Napoli)

Da Gaetano (Ischia, Na)

Castellano - Le pizze di Luca (Napoli)

Cos'è pazz (Crotone)

Gorizia 1962 (Napoli)

Agriturismo Paino (Lauro, Ce)

Gino Sorbillo (Napoli)

Lievito madre al Duomo (Milano)

Capasso (Napoli)

Peperino Pub & Grill (Pordenone)

Peperino Pub & Grill (Torino)

Peperino Pub & Grill (Gorizia)

Umberto (Napoli)

Mattozzi a Piazza Carità (Napoli)

Antica Pizzeria 1957 (Cimitile, Na)

Pizza Mania (Salerno)

4A Guglielmo Vuolo (Napoli)

Il Babbà (Vetralla, Vt)

Sotto le stelle (Napoli)

Pulcinella (Napoli)

Ammaccamm' (Pozzuoli, Na)

Pizzeria Gaetano Genovesi (Na)

Benvenuti al Sud (Lusciano, Ce)

Pizzeria La Pineta (Castelvenere, Bn)

Pizzeria Di Fiore (Na)

+39 Luca di Massa (Castenaso, Bo)

Pizza L'Ape (Giappone)

Campanile (Giappone)

Tintarella (Giappone)

Salvatore Zombino (Napoli)

Pizzeria Anna (Agropoli, Sa)

Pizzeria al Drago (Grottaminarda)

Officine del Cibo (Sarzana, Sp)

Checco Pizza (Lecce)

Benvenuti al Sud (Napoli)

Palato pizzaportafoglio (Napoli)

Il salotto Arcadia (Napoli)

Di Matteo (Napoli)

La ruota (Napoli)

Sant'Antuono Awards: ancora il 17 gennaio e ancora per la prima volta, inoltre, saranno assegnati i Sant'Antuono Awards. I premi, patrocinati dalla Fondazione Univerde, saranno consegnati presso la sede dell'Associazione Verace Pizza Napoletana, in via Capodimonte 19A, a chi si è particolarmente distinto per l'impegno nella diffusione e promozione dell'arte del pizzaiuolo napoletano.

Gran falò di Sant'Antuono: alle 18, dopo la consegna dei Sant'Antuono Awards, presso la sede dell'Associazione, con la partecipazione dell'assessore alle attività produttive del Comune di Napoli Rosa Galiero, sarà quindi acceso - come da rituale - il cippo di Sant'Antuono