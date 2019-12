Hostaria degli artisti: arriva il pranzo bilanciato, per mangiare con piacere senza sensi di colpa

L’”Hostaria degli Artisti”, piccolo hub del gusto ubicato nel cuore del Vomero, vicino alla principale zona dello shopping, ha presentato il suo nuovo menù, il primo studiato per quanti non sono disposti a rinunciare né al piacere di mangiare né alla corretta alimentazione. Alla base dei piatti altissima qualità e rispetto degli ingredienti garantito da cotture delicate e stagionalità, e proposte di lista elaborate dal proprietario e chef Antonio Serra e da una nutrizionista, Sabrina Chimenz, in modo da bilanciare i nutrienti: carboidrati, proteine, fibre e lipidi. In questo modo sia i piatti della tradizione che quelli creati dallo chef vanno a comporre un menù funzionale, tanto gustoso quanto salutare come, ad esempio, le linguine di Gragnano condite con aglio rosso di Sulmona, olio EVO, prezzemolo e colatura di alici Cetara, oppure il risotto al Mojito a base di riso Carnaroli lavorato a pietra, rhum Bacardi, burro di bufala, gambero rosa del Mediterraneo, menta fresca, lime, pepe verde in grani e petali di Parmigiano Reggiano 28 mesi.

Pochi i coperti disponibili,massimo 28: meglio prenotare.