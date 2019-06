Castellammare di Stabia: da luglio il litorale potrebbe aprire ai bagnanti

I dati emersi dagli ultimi tre rilievi dell'Arpac nel tratto di costa antistante la villa comunale di Castellammare di Stabia potrebbero portare l'amministrazione comunale a restituirla ai cittadini già da luglio, quindi entro pochi giorni. L'annuncio in un comunicato del delegato alla Buffer Zone del Grande Progetto Pompei Mario Casillo.

La ritrovata balneabilità della costa è stata resa possibile dall’eliminazione degli scarichi a mare provenienti dai Monti Lattari, quelli di via Privati e quelli di via Denza. Oggi nel Rivo Cannetiello arriva solo poca acqua, in parte proveniente dalle fontanine pubbliche presenti in villa Comunale, in parte da alcuni condomini che continuano a scaricare illegalmente: una criticità che dovrebbe però essere risolta rapidamente