Ecco qual è l'evento più "cool" dell'inverno a Napoli

Si chiama "musica & salotto" ed è il vero trend delle serate di quest'inverno partenopeo: per molti ma non per tutti. Si tratta infatti di un evento privato, rigorosamente su invito,che si tiene ogni mese in un salotto diverso della città. In pratica una festa tra amici, che si trasforma però in una formidabile serata di musica live grazie alla presenza di un affiatatissimo trio, capace di eseguire in maniera straordinaria alcuni dei migliori classici della musica italiana.

La band

Il trio è formato da due volti noti della musica napoletana, Lucio Maglio e Max Monachello, e un front man eccezionale e a dir poco d'eccezione: si tratta infatti di Davide Rossetti, durante il giorno carismatico funzionario della Giunta regionale della Campania, assegnato agli uffici in diretta collaborazione con il presidente Vincenzo De Luca. Inutile dire che la serata è ogni volta un successo strepitoso.