Cyrano dopo 40 anni torna a calcare le scene e parte da Napoli

Dopo ben 40 anni, con le musiche originali di Domenico Modugno e il testo di Riccardo Pazzaglia, per la regia di Bruno Garofalo, torna sulle scene - partendo dalla nostra città - "Cyrano", il musical che racconta la storia del poeta-spadaccino dal grande naso, gentiluomo abile con le parole come con la spada, capace di sacrificare tutto per amicizia e per amore.

Lo spettacolo debutterà in anteprima nazionale al teatro Augusteo (6-15 dicembre).

Raccontata per la prima volta nel 1897 dal drammaturgo Edmond Rostand, la storia prende spunto dalla vicenda, vera, del drammaturgo-filosofo-soldato Savinien de Cyrano de Bergerac, vissuto nel XVII secolo.

Nella mdoerna versione del musical, reso possibile dall'impegno della "Immaginando Produzioni" di Rosario Imparato, Cyrano sarà interpretato da Gennaro Cannavacciuolo, la bellissima Cosima Coppola sarà Rossana, mentre il giovane Gianluca di Gennaro sarà Cristiano, il rivale-amico di Cirano. Con loro si alterneranno in scena ben 25 artisti tra ballerini, acrobati, spadaccini e comprimari di livello.