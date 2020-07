Viaggi: ecco le regole anti-Covid

Il CoVid è ancora una minaccia globale. Significa che chi parte per le vacanze quest'estate dovrà adottare qualche precauzione più. Ecco quindi quali sono le 5 regole fondamentali secondo uno studio realizzato da SOStariffe.it:

Bagaglio

Le norme igienico-sanitarie, ovunque si viaggi e con qualsiasi mezzo (a meno che non si stia con congiunti in un'auto privata) impongono la mascherina. Più che opportuno, quindi, averne almeno una di riserva nel bagaglio a mano. Assolutamente da non dimenticare poi il gel igienizzante, da utilizzare se e quando non si ha la possibilità di lavare le mani, e un termometro: con temperatura a 37,5°, infatti, si dovrebbe evitare qualsiasi contatto con altre persone prima che sia del tutto escluso il CoVid.

Viaggi in auto

Quest'estate sono davvero tantissimi gli italiani che hanno pianificato di andare in vacanza con l'auto.

Attenzione perché nel nostro Paese non ci sono più restrizioni tra regioni, ma restano comunque in vigore alcuni obblighi per gli spostamenti in auto: se si viaggia con amici e non con congiunti, infatti, si deve indossare, stare a un metro di distanza l'uno dall'altro, non usare il sedile accanto a quello del conducente ma solo quelli posteriori, lasciando libera la seduta di centro: in pratica, in un'auto omologata per 5 potranno viaggiare soltanto 3 persone.

Treno o aereo

Prima di salire bisogna sottoporsi obbligatoriamente alla misurazione della temperatura: se risulta superiore ai 37,5° viaggiare non è consentito.

A bordo sono obbligatori mascherina e distanziamento: i posti a sedere saranno occupabili nel caso in cui le sedute non presentino una distribuzione “faccia a faccia”.

In aereo le mascherine devono essere cambiate ogni 4 ore.

Rispettando le condizioni fissate dalle diverse compagnie aeree è possibile portare il trolley in cabina come bagaglio a mano.

Andare all'estero

Dal 15 giugno sono possibili gli spostamenti per tutti i Paesi europei dell'area Schengen, mentre per il resto dei Paesi del mondo è stata momentaneamente stilata una lista verde di Paesi verso i quali si può viaggiare: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Corea del Sud, Thailandia, Tunisia e Uruguay. Sempre meglio, comunque, consultare il portale Re-open EU, per avere informazioni aggiornate in tempo reale sulla situazione nell'Unione europea, e il portale Viaggiare sicuri, per l’elenco dei Paesi del resto del mondo in cui è consentito viaggiare o per cui sono previste misure restrittive.

L'assicurazione

Quanto mai opportuna un'assicurazione-viaggi con copertura covid: dunque non una tradizionale polizza, ma un'assicurazione che comprenda assistenza medica illimitata, consulenza medica online disponibile h24, il rimpatrio sanitario e il rientro anticipato se necessario, attivabile sia per viaggi brevi che per quelli lunghi.