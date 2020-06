Costumi da bagno 2020: sei trend da sfoggiare sotto l’ombrellone

Lo sappiamo, con le regole di sicurezza da rispettare, sarà un'estate diversa, con meno divertimento e pochi viaggi. Ma almeno avremo la possibilità goderci il sole e il relax che ci offrono le nostre splendide spiagge. E, allora, è tempo di tirar fuori i costumi da bagno e curiosare tra i nuovi trend dell’estate per essere alla moda e di tendenza anche quest’anno. Per conoscere tutti i modelli di costume da bagno più cool della stagione, NapoliToday ha intervistato la giornalista ed esperta di moda Mariagrazia Ceraso, autrice e fondatrice del blog di moda e viaggi “Venus at Her mirror”. Scopriamo insieme tutte le tendenze che caratterizzeranno l’estate 2020.

Costumi a pois

​Da riviera anni '50, i costumi a pois non passano mai di moda. Quest'anno però hanno una particolarità: i pois saranno solo bianchi e neri. I più belli e glamour in assoluto, da sfoggiare in monokini o trikini. Linee semplici arricchite dalla stampa che piace da sempre. Però questi non funzionano per le più curvy.

Costumi tropical

Una tequila e via! Pronte per il cocktail al ciringuito. I costumi con stampa tropicale sono pieni di energia e coloratissimi, perfetti con le pelli ambrate ma anche ancora chiare, perché rendono più vitaminico l'incarnato. Queste fantasie invece sono consigliate anche per chi ha qualche taglia in più, proprio perchè distoglieranno l'attenzione per focalizzarla sulla fantasia.

Costumi in tessuto goffrato

E’ il tessuto per eccellenza per il beachwear di questa estate 2020. Leggermente arricciato, elastico e super morbido. In questo tessuto i costumi si vendono in taglia unica, perché si adattano ad ogni fisicità. Strepitosi quelli in color gelato e sorbetto, per un look fresco sotto l'ombrellone, ottimi per chi ha qualche kg in più ancora da smaltire.

Costumi coi volant

Da brava ragazza, di un lilla chiaro (altrettanto di tendenza) oppure a quadretti gingham. Come una farfalla che vola sull'acqua, il costume intero o bikini due pezzi con i volant è di una delicatezza estrema. Questi costumi si possono utilizzare anche come crop top sotto giacche e kimono.

Costumi color oro

Quanto ci piace l'effetto glamour del monokini dorato? In lurex o verniciato, questi costumi sono perfetti per passare dal bagno in mare al mattino all'aperitivo alle luci del tramonto. Aggiungiamo una gonna nera con spacco vistoso e siamo pronte per il cielo aranciato.

A righe

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da marinaretta un pò birichina. I costumi a righe quest'anno hanno scolli profondi, sulla schiena e sul décolleté, ma sono anche sgambati alla Bay Watch, per contrastare l'effetto rigido e "castigato" che è proprio della riga. Da prediligere le righe verticali per avere un effetto allungante e snellente.

Gallery