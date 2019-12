Cosa indossare a Natale: 5 outfit natalizi per essere super trendy

Il countdown è iniziato. La cena della Vigilia e il tradizionale aperitivo che lo precede sono ormai alle porte. La corsa ai regali sta per cominciare. Ma oltre alla sorpresa "perfetta" per i propri cari, bisogna anche pensare agli outfit natalizi da sfoggiare durante le feste. Dall’abbigliamento agli accessori, dal trucco alla pettinatura, il look deve essere curato nei minimi dettagli. Attenzione, però, a scegliere quello più adatto: ogni location richiede un mood differente. Un look comodo ma alla moda per il brunch del 24, un look elegante e raffinato per un Natale in grande stile, un abbigliamento caldo e pratico per un Natale in montagna. Se non avete ancora idee, non preoccupatevi! Abbiamo chiesto aiuto alla giornalista ed esperta di moda Mariagrazia Ceraso, autrice e fondatrice del blog di moda e viaggi “Venus at Her mirror”, che ci ha svelato tanti preziosi consigli per creare un outfit natalizio di tendenza e adatto all’occasione.

"Per l'aperitivo del 24 – Quest’anno saremo super strong! Andare in giro tra un aperitivo e l’altro, soprattutto nelle giornate fredde, richiede un abbigliamento comodo, caldo e molto alla moda! Allora diamo un grande ok al giubbotto aviatore in sherpa, nero o beige, da indossare con berretto biker e leggings in lattex. Per chi vuole essere più elegante, una pelliccia leopardata, abbinata a gonna in plissè di pelle, dolcevita e stivali bianchi, sarà il top!

Per il Natale in casa – Quanto ci piace la tendenza Tartan? Rispetta al cento per cento l’aria natalizia e, nella versione maschile, con giacca e pantalone o giacca e minigonna, è davvero all’ultimo grido. Indossala con dolcevita bianco e raccogli i capelli in un morbido chignon con cerchietto bombato. Sarai la più bella tra le cugine! Altra opzione? Maxi maglione con trecce e pantaloni bianchi, in veluto a costine… Quanto siete fashion!

Per il Natale in montagna – Quante di voi trascorreranno il Natale tra le alte vette? E allora non potete farvi mancare la tendenza Teddy Coat. I cappotti maxi, fluffy, morbidi, oversize e caldissimi, sono un must per la città ma soprattutto per la montagna, per il caldo immenso che emanano. Sono bellissimi nei colori del beige e del marrone, ma anche le varianti rosse e verde pino sono un must! E sotto? Semplicissime con leggings in pelle e maglietta leggera con maniche a sbuffo… Perché si sa, nelle baite di montagna, fa sempre tanto caldo…

Per il Natale al ristorante – Cena di Natale al ristorante? Dovete essere eleganti al punto giusto, con tocchi di bon ton. Che ne dite di un abitino in velluto nero, con maniche a sbuffo e schiena scoperta? Quest’anno andiamo sui sicuro con le calze, che sono ritornate di moda, quindi andranno benissimo dei sandali aperti. Per chi non volesse l’abitino, andrà benissimo una camicetta con fiocco al collo e una minigonna dorata, argento, verde o viola metallizzato.

Per il Natale in dolce attesa - La comodità, in questo caso, non deve mancare. Se sei in dolce attesa, vorrai essere vestita in maniera confortevole ma comunque femminile. Optiamo per un maxi dress a fiori da impreziosire con cintura gioiello anni ’70 e orecchini dorati? Andranno benissimo le ballerine, ancora meglio se in velluto e piccole applicazioni sul tacco o sulla pianta".

Gallery