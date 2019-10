Grandi eventi, aperitivi e serate: quali sono i “format” napoletani di maggiore successo?

Napoli ha sempre offerto tantissimi locali e discoteche dove poter ballare, partecipare ad aperitivi e divertirsi con i dj set del momento. Ma solo negli ultimi anni ha visto una crescita esponenziale di “format” differenti che in poco tempo hanno riscosso grande successo tra gli amanti della movida partenopea. Da format non convenzionali ad aperitivi culturali, da grandi eventi in location suggestive a one-night imperdibili. Tanti sono gli appuntamenti, dal mercoledì alla domenica, che animano la nightlife della città. Ma quali sono i format di maggiore successo? Ecco la selezione di NapoliToday.

GRANDI EVENTI

Bang Events

Location mozzafiato, scenografie particolari, videoproiezioni, spettacoli, musica live, dj set e tanto divertimento. Tutto in un unico evento: l’aperitivo targato “Bang”. Il format nasce 10 anni da un’idea di Alfredo Pone, Marco Montella e Jimmy Masullo (quest’ultimo sostituito 3 anni fa da Gianluca Castellano e Gianmarco Maisto) che unisce il divertimento, attraverso un aperitivo o un brunch, alla voglia di vivere la città valorizzandone il ricco patrimonio artistico. Eventi culturali, con temi differenti, in location non convenzionali (quali la Floridiana, il Castel Sant’Elmo, il Parco Virgiliano, il Museo di Capodimonte, il Teatro Sannazaro, il Castel dell’Ovo, ecc), accomunati dallo stesso concept. Si passa, quindi, dall'evento sulla differenziata ''Think different' al ''No nuclear'', dalla ''Notte solare'' con una consolle alimentata da pannelli solari, al ''Reuse reduce recycle'' fino all'ultimo party sul plastic free ''Save the earth" tenutosi il 29 settembre nella splendida cornice del Castel Sant’Elmo. Ad essere protagonista degli aperitivi “Bang”, oltre alla musica, sono, quindi, l'arte e la cultura che si esprimono attraverso mostre, proiezioni in videomapping su monumenti, e scenografie da urlo. Bang vanta numerose collaborazioni con produzioni di eventi quali Morales, Vega, Solumun, Andrea Oliva, Party Ants, Jamie jones, Guy gerber, Black coffee e tantissimi altri. Il prossimo evento? La serata “Halloween night” che si terrà il 31 ottobre nella splendida cornice del Teatro Sannazaro (in via Chiaia 157)... non dimenticate il travestimento! Start aperitivo ore 21:30, drink e free buffet, disco ore 00.00.

