Sposi e testimoni colti in flagrante sul lungomare Caracciolo: tutti denunciati

Mentre Napoli e resto d'Italia sono in piena emergenza Coronavirus, durante il servizio di controllo del territorio finalizzato anche ad assicurare il rispetto delle disposizioni anti-contagio, questa mattina gli agenti del commissariato San Ferdinando sono stati allertati dalla centrale operativa che aveva ricevuto una segnalazione relativa alla celebrazione di un matrimonio in via Chiaia, come è noto vietata in questi giorni di allerta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Giunti in via Partenope, all’angolo con piazza Vittoria, i poliziotti hanno trovato effettivamente una coppia di sposi, accompagnata da altre due persone. Nonostante le prescrizioni del Decreto Conte dello scorso 9 marzo, le ordinanze del Presidente della Regione Campania De Luca e gli innumerevoli allarmi per il diffondersi dell'epidemia da COVID-19, i 4 erano intenti a scattare foto ricordo: sono stati tutti denunciati.