Il provvedimento anti-contagio da Coronavirus tradotto in napoletano

Tra fughe in treno per raggiungere mammà, file notturne ai supermercati per improbabili provviste e resistenza all'isolamento domiciliare, qualcuno dotato di acume e spirito ha pensato bene di tradurre in napoletano le regole di base per evitare l'ulteriore diffusione del coronavirus sul nostro territorio