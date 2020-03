Coronavirus, a Napoli ecco la mascherina con la frase beneaugurante

C' 'a Maronna t'accumpagna è uno degli auguri più cari ai napoletani veraci, quelli che Napoli ce l'hanno nel dna, nel cuore e nella testa. E' il saluto che il Cardinale Crescenzio Sepe rivolge abitualmente ai fedeli ed è anche una linea di prodotti realizzati da Massimo Argentiere maestro orafo e creativo con bottega al centro storico di Napoli gettonatissima da star internazionali, vip e turisti di ogni dove.

L'ultima nata della serie è un'iconica mascherina antivirus, simbolo assieme dell'inventiva e dell'arte di arrangiarsi di chi vive all'ombra del Vesuvio. "Se le mascherine non si trovano, ce le realizziamo in casa a regola d'arte - spiega sornione Massimo - e beneauguranti anche". Inutile dire che in città stanno già andando a ruba...