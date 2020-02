A spasso per Toledo: ai tempi del Coronavirus Napoli non perde la sua ironia

Anche in tempi di Coronavirus, tra allarmi e allarmismi, i napoletani sanno essere ironici, canzonatori e irriverenti.

La capacità di sdrammatizzare qualsiasi situazione con trovate impareggiabili è tutta in questo distinto e attempato signore che oggi passeggiava per via Toledo con addosso una vistosissima maschera da snorkeling, completa di boccaglio superiore e (come recita la scheda di Amazon, dove si trova in vendita a circa 17euro) "particolarmente adatta per neofiti e amanti delle immersioni", a quanto pare di qualsiasi genere.

Gioviale e sorridente, il signore con la sua grande maschera con tubo si è lasciato ammirare a lungo, non si è sottratto alle fotografie che impazzano adesso sui social e neanche ad abbracci e strette di mano. Napoli - fortunatamente - è sempre Napoli