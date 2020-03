Il Cornovirus per esorcizzare la paura: l’invenzione di un designer napoletano

La capacità di esorcizzare i problemi e di reagire alle difficoltà con il sorriso e l’ironia è sempre stata una caratteristica dei napoletani. Basti pensare a un oggetto simbolo di questa città - “o’curniciell portafortuna” - inventato per scacciare il malocchio e allontanare le peggiori insidie della vita.

La situazione di emergenza e di grande difficoltà che la città, e l’intera nazione, sta vivendo in questi giorni, non poteva non stimolare, ancora una volta, la grande creatività e la capacità di esorcizzare i problemi tipica dei napoletani. In Piazza Municipio, dietro le vetrine del negozio Ciocco&Lato, è comparso da qualche giorno un oggetto un pò strambo: il Cornovirus, l’antivirus napoletano. Si tratta di un corno in plexiglas, rosso e nero, che avrebbe il potere di trafiggere il Coronavirus. Una riposta ironica e leggera a questa situazione che sta paralizzando e mettendo in ginocchio il Paese. Ad averlo ideato è Antonello Vivace, designer napoletano e titolare di un’agenzia di comunicazione partenopea.

«Bisogna combattere questo virus con tutte le forze, e osservare tutte le normative indicate dai nostri governatori - ha dichiarato Antonello -, ma è anche necessario esorcizzare il nostro motore economico, già in difficoltà prima che esplodesse l’emergenza. I numeri parlano chiaro, è un momento drammatico e molto pericoloso. Il mio Cornovirus vuole essere un segno di speranza e un modo per augurarci che torni presto la normalità per tutte le regioni italiane».