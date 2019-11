Party in stile Grande Gatsby per Lorenzo Crea

Grande festa per Lorenzo Crea. Il Direttore di Retenews24, animatore di tanti eventi napoletani, ha festeggiato assieme a sua madre, la Senatrice Graziella Pagano, i suoi 33 anni al Row Club di Via Dei Mille con oltre 500 invitati.

Un compleanno speciale, perché arriva dopo un anno particolarmente duro per via della malattia che ha colpito Graziella. "Fortunatamente il peggio è alle spalle e allora quale migliore occasione per ringraziare amici e conoscenti con un mega party in stile Grande Gatsby?" dice finalmente sereno Crea, ammiratissimo come la elegantissima compagna Jessica e la sorella Monica.

L'evento è stato curato nei minimi dettagli da un formidabile staff . Particolarmente apprezzata l’accoglienza curata dalla Gp Entertainment Agency di Priscilla Avolio e emozionante la sorpresa dei Gitano group che hanno commosso i presenti con la loro performance.

Dopo il ricco il buffet non è stato difficile per gli invitati scatenarsi in pista mentre sul palco si susseguivano Federica Cardona e la sua Diva Orchestra, Monica Sarnelli con la sua voce calda e coinvolgente, il Soprano Julia Burduli sempre più innamorata di Napoli, ed Erminio Sinni che ha fatto impazzire i presenti con i suoi successi intramontabili.

Fra danze e sorrisi sono stati visti fra gli altri Gino Serrao, Enzo Agliardi, Edoardo Angeloni, Silvio Smeraglia, Anna Sommella, Titti Petrucci, Nicola Diomaiuta, Francesca Puca, Anna Vecchione, Anna Immobile, Marianna Abate, Maridi Vicedomini, Ester Gatta, Gaia Giordano e Daniela Turrà, Genny Parlati, Angelo Simonelli e Marianna Foi, Bruno Pinci e Rosa di Caprio, Tiziana Astuto e Salvatore Altezza, Floriana Romanzi, Riccardo Sorrentino, Ezio Tornincasa e Grazia Beneduce, il “gruppo dei commercialisti” Franco Nasta Francesco Viti e Mimmo Posca, Angela e Marco Bottiglieri, Ermando Mennella, Gerardo Sorrentino, Aurelio e Fabrizio Fierro, Carla Troise, Dario Guida, le sorelle Angela e Antonella Klain, Ciro Prato, Raffaele Pagano Patron di Assofram, Pina Francesco e Nicola Massimo (cugini di Lorenzo). Non potevano mancare l’onorevole Gennaro Migliore, la senatrice Valeria Valente, Mario Casillo Capogruppo del PD in Consiglio Regionale, l’Avvocato Assunta Tartaglione Capo della Segreteria Politica del Governatore Vincenzo De Luca, il Presidente di Eav Umberto de Gregorio, il Presidente del Rotary Posillipo Maurizio Maddaloni con la moglie Ada, il Patron di Canale 21 Paolo Torino, Sergio Di Sabato, le amiche di sempre Giovanna Borrello, Gina Esposito, Giovanna Martano, Susy Esposito, Valentina Sanfelice di Bagnoli, e Marilicia Salvia con Gino Giaculli e tantissimi altri che sarebbe impossibile citare tutti.

Chiusura in bellezza con torta a tema realizzata dal maestro pasticcere Sabatino Sirica e brindisi finale.