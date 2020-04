Come vestirsi al tempo del Covid-19: 7 outfit da casa consigliati dall’esperta di moda

Il lockdown proseguirà fino al 3 maggio. Guardiamo il lato positivo: abbiamo ancora tempo per dedicarci ai nostri hobbies, ai nostri interessi, alla cura del corpo, alla cucina di piatti buoni e genuini. Ma non dimentichiamo l’outfit! Non possiamo chiamarlo di certo dress code, ma ,anche se siamo costretti in casa, dobbiamo continuare ad avere cura del nostro aspetto senza lasciarci andare. In fondo, anche rimanendo chiusi nelle nostre abitazioni, le occasioni per sfoggiare un look curato e alla moda non mancano. Pensiamo alle video call di lavoro, alle lezioni di fitness online, agli aperi web con gli amici, alle dirette instagram dalla cucina.. Se vogliamo, anche la nostra agenda casalinga può essere ricca di impegni quotidiani. Ma, ricordiamo, che ogni appuntamento richiederà un suo outfit. NapoliToday ha intervistato la giornalista ed esperta di moda napoletana, Mariagrazia Ceraso, autrice e fondatrice del blog di moda e viaggi “Venus at Her mirror", che ci ha svelato tantissimi consigli utili per sentirci belle e alla moda anche in casa.

"La vita in quarantena non deve assolutamente diventare sinonimo di trascuratezza, pigiama tutto il giorno, tute orribili e calzini bucati. Bisogna mantenersi presentabili anche durante questi giorni a casa, soprattutto se si hanno appuntamenti al computer a cui non si può rinunciare. Un esempio su tutti sono le call di lavoro in video chat. Un altro esempio sono gli aperitivi con gli amici. Altro esempio sono le stories di Instagram mentre si prepara un dolce. Insomma, di occasioni per vestirsi in modo carino ce ne sono eccome e, diciamocela tutta, farlo ci mette anche di buon umore.

Al mattino

Va benissimo la vestaglia da camera di primo mattino. Ok per fare colazione e riassettare casa, ma poi via! La vestaglia per tutto il giorno non è ammissibile. Preferite sempre e comunque quelle colorate e a modello kimono, in modo da darvi un’allure molto femminile e leggera.

Meeting di lavoro

Ok avete tolto la vestaglia e avete una videocall di lavoro. Cosa metto? Andrà benissimo una camicetta bianca o un maglioncino leggero dolcevita per le più freddolose. I pantaloni classici o a sigaretta, potranno essere validamente sostituiti da un paio di pantaloni palazzo, sia modello lungo che culotte.

Aperi web con gli amici

Diciamoci la verità: i jeans non sono per niente comodi. Soprattutto i mom jeans, con quei tessuti rigidi e quella vita alta, ma anche gli skinny troppo aderenti e che segnano le gambe. Per stare in casa a fare un aperitivo virtuale, proprio no! E allora che fare in occasione di un aperitivo con gli amici su Zoom? Mettete su un cardigan easy chic, una canottiera e un paio id leggings. Vi salveranno i capelli tirati su, delle collanine in oro e con perline o un paio di maxi orecchini e un rossetto colorato. Casual da casa, ma con stile!

Riordino l’armadio?

In questo caso nessuno vi vedrà! Potrete concedervi una felpa con un paio di pantaloni da tuta. Per le più audaci, andranno bene degli shorts super comodi… Tanto ormai siamo in Primavera!

Bakery online

Siete appassionate di cucina e durante la quarantena vi state sbizzarrendo, mostrando le vostre ricette online. Benissimo! Mettete su un vestito wrap dress, quelli con il laccio laterale in vita, come un grembiule. Darete la parvenza di essere delle super cuoche e sarete anche alla moda. Bellissimi quelli a fantasia di fiori e a righe, anche sopra il ginocchio e a minigonna per le più giovani.

Lezioni di fitness online

Non vi siete fermate un attimo (beate voi!) e la vostra quarantena si è trasformata nella scusa perfetta per praticare tanto fitness. Che bello! Occhio però al look: sì a leggings a vita alta molto aderenti (bellissimi quelli con le fasce laterali trasparenti) e ai top corti incrociati sulle spalle, da perfetta fit girl.

La notte

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Canotta o camicia, short o pantaloni lunghi, la seta sarà sempre il tessuto prediletto. Che viviate da sole o in compagnia, aiuterà a mantenere alta l’autostima e così anche il buonumore e, in questo periodo, ne abbiamo tutti bisogno”.

Sostieni NapoliToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di NapoliToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery