Zecchino d'Oro: online il casting tour per la Campania

La Campania lo scorso anno ha visto protagoniste del palcoscenico canoro più amato d'Italia Alessia Mirra, 7 anni, di Roccadaspide, e Marta Sisto, 6 anni, di Casavatore.

Dal 1959 a oggi sono stati 50 i cantanti in erba della nostra regione che hanno preso parte alla storica trasmissione.

Come per qualsiasi altra attività, in Italia e nel mondo, l'emergenza epidemica ha riscritto le regole per candidarsi all’edizione 2020: tutta nuova, dunque, ma anche divertente la modalità per partecipare alle selezioni, che consentirà di giocare in famiglia da casa. Ricordato che possono partecipare tutte le bambine e i bambini tra i 3 e i 10 anni, attraverso il sito www.zecchinodoro.org., infatti, l'Antoniano ha messo in campo una procedura online, gratuita, sviluppata in tre fasi distinte:

Step 1: tramite la piattaforma online, si dovrà inviare un video della durata di un minuto, con l'esecuzione di una canzone del repertorio dello Zecchino d’Oro, da scegliere tra i brani inclusi nella playlist intitolata “Zecchino d'Oro Casting Tour 2020” sul canale YouTube ufficiale di Zecchino d'oro, accessibile anche dal sito. Facoltativo l'invio di un ulteriore video di presentazione, sempre tramite il sistema sul web.

Step 2: le esibizioni raccolte verranno esaminate dallo staff dell’Antoniano in modo da riascoltare, in una seconda fase, le bambine e i bambini selezionati.

Step 3: si svolgerà presso l’Antoniano di Bologna, con modalità da confermare in base alle disposizioni future legate all'emergenza.

Tutti dettagli relativi alla partecipazione e il regolamento saranno disponibili sul sito.

Lo scopo, sottolineano gli organizzatori, è individuare le voci più adatte a interpretare i 12 brani inediti in gara. L’obiettivo dello Zecchino d’Oro Casting Tour non è, cioè, quello di trovare vocalità straordinarie o piccoli talenti, ma gli interpreti per i 12 brani. Si cerca quindi la personalità, l’età e la voce più corrispondenti alle canzoni dell’edizione in corso, ricordando con l’#èlamusicachevince che la sfida non è tra le bambine e i bambini, ma musicale.

Rai Radio Kids seguirà tutto il percorso che porterà alla selezione dei piccoli cantanti, con contenuti speciali e dedicati, in quanto partner ufficiale di Zecchino d'Oro Casting Tour 2020.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Insieme allo Zecchino d’Oro, in questi giorni di emergenza Covid-19, va avanti anche la missione solidale dell’Antoniano che, nel pieno rispetto di tutte le disposizioni delle autorità, continua a portare avanti le proprie attività a Bologna nei confronti dei più fragili