Emergenza Covid-19, come dare e ricevere aiuto. Il grande cuore di Napoli per chi è solo

Napoli emergenza COVID-19 è un gruppo Facebook nato nelle prime ore dell'emergenza, subito dopo l'entrata in vigore delle norme anti-contagio da Coronavirus,

Il gruppo nasce con lo scopo di "metterci in contatto in questi tempi difficili di diffusione del virus", in maniera fattiva e propositiva.

Attraverso lo scambio di informazioni, infatti, punta a "creare una rete di soccorso che prevenga il contagio e supporti chi ne ha necessità". Un luogo virtuale, cioé, in cui avere e dare informazioni sulla gestione dell'emergenza e in cui chiedere e ricevere aiuto. "Se stiamo in casa e poco in ambienti esterni, utilizziamo bene il nostro tempo e gli strumenti a disposizione - si legge sulla pagina - questo gruppo social deve supportarci collettivamente nell'affrontare questa difficile sfida al Covid-19".

Tra le varie informazioni preziose i link delle "brigate di solidarietà" che in queste ore di smarrimento stanno nascendo un po' in tutti i quartieri della nostra città che, come sempre, mostra il suo grande cuore, e quelli dei principali servizi di assistenza istituzionali. Eccone alcuni:

Supporto attivo ad anziani e persone in difficoltà: Brigate di Solidarietà - Quarto (https://bit.ly/2Wqkbfo)

Supporto attivo ad anziani e persone in difficoltà: Ex OPG Occupato - Je so' pazzo ( https://bit.ly/391U4y6)

Supporto attivo ad anziani e persone in difficoltà: Rosanna Laudanno (https://bit.ly/2U0T9K4)

Supporto attivo ad anziani e persone in difficoltà: Ste Manfredo ( https://bit.ly/3a3rpK6)

Servizio di assistenza Comune di Napoli: Comune di Napoli (https://bit.ly/33t10mA)

Assistenza telematica fiscale e legale per la parte lavoro (tutti i mercoledì): Dario Franco (https://bit.ly/2TXRRzj)

Raccolta fondi per famiglie rom e non: Chi rom e chi no (https://bit.ly/2WoxZHm9

Supporto di psicologia dell'emergenza Università Federico II: https://bit.ly/3b7iXK5

Sportello di ascolto a distanza: La Salute al Centro (https://l.facebook.com/l.php...)

Sportello di counseling telefonico: Personal mental training by FunRaising (https://bit.ly/392yCc4)

Sportello di ascolto per ansia e panico: Isidap - Istituto Specialistico Italiano Disturbi da... ( https://bit.ly/3acByod)

Esperienza guidata di ascolto: Rosanna Camerlingo (https://bit.ly/2whfCcD)

Iniziativa di soliarietà per il personale medico: DiamoUnaMano (https://bit.ly/3a1dWCD)

Vedi anche:

SCAMPIA, AL VIA IL CROWDFUNDING PER I BENI PRIMARI

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

INFERMIERE VINCE IL CONCORSO A ROMA MA CHIEDE DI RESTARE A NAPOLI