Clementino alle nuove leve del rap: "Non si impara a fare un concerto con 4 views del c###o"

Il rapper partenopeo Clementino ha celebrato - a modo suo - una serata perfettamente riuscita, il concerto tenutosi al Fabrique di Milano. "A Milano è stata una serata tranquilla", scherza Clementino, che poi si lancia in una breve lezione alle nuove leve del rap: "Due ore e 15 minuti di concerto, senza doppie, con la band di musicisti e ogni tanto partivano i miei freestyle di fuoco. Ospiti potentissimi che hanno spaccato il palco. Chiamate i vostri rapper preferiti e salutatemeli. Non impari a fare un live in due giorni, con quattro view del c###o per un singolo che ti va bene perché quell’anno ti va di moda. Per fare un live come si deve ci vogliono anni di esperienza sui palchi. Bisogna studiare anche quello. Statemi a sentire : se volete vedere un concerto rap ci vediamo al Tarantelle Tour".

Il tour di Clementino prosegue con altri tre concerti: questa sera a Roma, domani 21 dicembre a Bari e lunedì 23 dicembre chiusura nella sua Napoli.