via Alessandro Longo: perché a Napoli c'è una strada con questo nome

Al Vomero, poco lontano dal centro dello shopping, c'è una strada dedicata ad Alessandro Longo.

Originario della provincia di Cosenza, Longo è stato professore del Conservatorio di Napoli a partire dal 1879, animatore della vita culturale e musicale della nostra città, raffinato pianista, compositore (oltre 300 i suoi lavori), ed editore della prestigiosa rivista "L'arte pianistica" pubbblicata a Napoli all'alba della prima Guerra Mondiale.

Ancora oggi, per tantissimi allievi, lo studio del pianoforte inizia sulla sua Czeryniana, raccolta di studi in 10 fascicoli in ordine progressivo di difficoltà e sulla sua Tecnica pianistica, in 12 fascicoli.

Alessandro Longo fu profondamente legato alla nostra città, dove morì nel 1945.