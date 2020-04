Capri mozzafiato ripresa da un drone|VIDEO

“Ci ritroveremo a Capri " il video lanciato sui social, dall’ Agenzia “Promediacom“ Lo spot realizzato dai creativi dell’agenzia di comunicazione specializzata in marketing turistico, racconta, con l’aiuto di spettacolari vedute aeree, la bellezza straordinaria dell’isola di Capri, con un finale ricco di speranza e di amore.

Capri, meraviglia da condividere anche in periodo di emergenza coronavirus “50 secondi sono davvero pochi per racchiudere la quantità di belllezze naturali ed artistiche dell’ isola di Capri, un’isola che si sta preparando a ripartire più bella ed affascinante di prima” dichiara Luigi Molino amministratore di Promediacom ed editore di tanti ambiziosi progetti dall’isola dei Faraglioni, si é realizzato questo spot affidandone la regia a Maria Simeoli per lanciare un messaggio di speranza e di augurio di Buona Pasqua che parti da questa virgola di terra nel bel mezzo del Mediterraneo ed arrivi in ogni parte del mondo."

Lo spot é stato realizzato da Promediacom con le riprese drone di Massimo Aurigino, Montaggio Lello Aruta, Musica da Hope Restyle di Londra, Regia di Maria Simeoli, coordinatore alla produzione avv. Gaetano Simeoli. Disponibile e liberamente condivisibile da tutti.