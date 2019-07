Master in pet-therapy: una medaglia ai migliori allievi a 4 zampe

All’Orto Botanico di Napoli si è svolta una premiazione molto speciale. Infatti alla presenza del rettore dell'Università Federico II di Napoli, Gaetano Manfredi, e dell'assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli, Roberta Gaeta, sono stati premiati i migliori allievi a 4 zampe del "Master in Zooantropologia sanitaria per gli interventi assistiti dagli animali".

“Abbiamo molto investito sulla Pet therapy che rappresenta un modo per affrontare i bisogni delle persone in una maniera innovativa, mettendo insieme le competenze veterinarie con quelle cliniche" ha spiegato Gaetano Manfredi, rettore dell'Università Federico II di Napoli, che costituisce un riferimento a livello nazionale nell'ambito della pet-therapy.

Con i terapeuti a 4 zampe, al Master hanno preso parte veterinari, medici e psicologi. Voluto dal Dipartimento di Veterinaria a cura della professoressa Francesca Menna, titolare della cattedra di Zooterapia nella Sanità Pubblica della Federico II, il corso di alta formazione aveva come obiettivo particolare quello di impiegare la Pet therapy per migliorare l'umore e le condizioni generali di chi è sottoposto a dialisi. “I cani - dice la Prof. Menna - dopo un anno e mezzo di percorso sono in grado di distinguere perfettamente le persone più fragili. In molti casi sono stati proprio loro ad indicarcele, diventando così dei ponti relazionali. Adesso la nostra missione è creare un decalogo sul processo di Pet therapy e allargare il progetto su tutto il territorio nazionale".

Nella giornata di discussione delle tesi di Master, la premiazione dei migliori allievi a 4 zampe che hanno ricevuto una medaglia del Comune di Napoli, che ha patrocinato l’evento, consegnata dall’assessore Roberta Gaeta.