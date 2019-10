Cosa ci fa una cuccia al centro di Piazza Garibaldi? La risposta

Cosa ci fa una cuccia a Piazza Garibaldi? Ancorata con una solida catena ad un pilastro in ferro, è la casa di Bella, meticcia color miele che lì abita da circa 10 anni.

Bella è uno spirito libero. Non ha mai voluto un padrone e meno che mai un guinzaglio. A Napoli, nella zona della Stazione Centrale, però è amica di tutti: tutti la conoscono e tutti le vogliono bene. Bella è quello che potremmo definire un "cane di quartiere". Ne hanno cura abitanti e commercianti che non le fanno mai mancare cibo né acqua fresca, né una cuccia in cui ripararsi quando fa troppo freddo o troppo caldo.

La catena ovviamente non è per Bella - che non potrebbe sopportarla - ma per la cuccia: qualche buontempone qualche tempo fa, infatti, l'aveva fatta sparire. Gli amici di Bella però non si sono persi d'animo. E ora di cucce Bella ne ha addirittura due: una proprio al centro di Piazza Garibaldi, vicino al sottopasso per la Stazione Centrale, e l'altra nei pressi della statua di Garibaldi.

Gallery