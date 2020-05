Per la festa della mamma una T-shirt piena d'amore

Campagna di generosità attiva lanciata dall'associazione “Raggi di Sole”: fino al 31 maggio, con una donazione minima, sarà infatti possibile ricevere gratuitamente a casa, ovunque vi troviate in Italia, un’originale t-shirt, disegnata dall’artista Antonio Boffa, consentendo la realizzazione di mascherine e bandane da donare ai bambini in terapia oncologica.

Nata per iniziativa di Lucia Lodi e di un gruppo di suoi amici - Giovanna Albano, Edelweiss Consalvo, Rosaria De Caro, Mariagrazia Mastrolia, Vincenzo Carusi Abbamonte, Flavio Gioia, Arturo Calabrese - l'associazione Raggi di Sole offre sostegno psicologico e pratico a chi combatte con il cancro, con particolare riguardo per donne e bambini.

“Il ricavato della vendita delle t-shirt – spiega Lucia Lodi – sarà consegnato ai diversi artigiani che hanno aderito all’iniziativa, per la realizzazione di bandane e mascherine da donare ai piccoli pazienti dei reparti oncologici della Campania. Dalla sofferenza cerchiamo di far emergere bellezza e voglia di vivere. E’ un modo meraviglioso per vivere la Festa della Mamma”.