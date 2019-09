Da donna libera in Nigeria a schiava in Campania, la storia di Blessing

Blessing Okoedion è nigeriana. Originaria di Edo State, Blessing è morta in Italia e circa cinque anni fa rinata a Castelvolturno.

Blessing era partita dalla Nigeria con una laurea in tasca, tutti i documenti in regola e tanti sogni da realizzare. La donna che l'accompagnava e di cui si fidava, però, appena arrivate in Italia, le ha preso passaporto, laurea, soldi e l'ha precipitata nell'inferno della tratta: da donna libera a schiava, da laureata con un avvenire di successo a merce senza futuro. Ma Blessing ha detto no. Con coraggio, determinazione e una fede incrollabile, che non l'ha mai abbandonata, è riuscita a scappare e ha denunciato i suoi aguzzini. Accolta dalle suore orsoline a Casa Rut, a Castelvolturno, Blessing è nata per la seconda volta.

A casa Rut, infatti, Blessing è tornata a pensare al futuro, ha ritrovato fiducia negli altri, ha ripreso a studiare, ha trovato lavoro come mediatrice culturale e interprete. E ha scritto un libro: racconta la sua storia che è la storia di migliaia di ragazze - si stima che nel nostro Paese siano circa 70mila - ingannate, rapite e tenute in schiavitù: in Italia, a pochi passi dalla nostra casa, dai ristoranti, dai lidi o dai centri commerciali e, soprattutto, invita a non voltarsi dall'altra parte, a non ignorare un fenomeno che ha proporzioni drammatiche, a dare in qualsiasi modo un aiuto. E proprio con l'obiettivo di discutere le possibili strategie di intervento contro la tratta, al Circolo Canottieri si è tenuta una serata speciale con Blessing, suor Rita Giaretta già responsabile di casa Rut, Livia Turco in splendida forma, Annamaria Carloni, Paolo Siani, Mario Morcone e tanti volti noti dell'impegno civile da Anna Ziccardi a Pina Amarelli, Mariolina Coppola, Giulia Parente, Argia Albanese, Elisabetta Gambardella, Antonio Bassolino, Laura Guerra, e tantissimi altri .