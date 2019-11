Arriva il Black Friday della pizza fritta: per tutto il giorno a 1 euro

Il Black Friday, l'appuntamento di matrice americana che trasforma una giornata (in questo caso venerdì 29 novembre) in una occasione di sconti, incontra la tradizione napoletana. E nasce così l'idea del Black Friday della pizza fritta, lanciata dalla Rosticceria Vestuto (1946) in piazza Gian Battista Vico 46 (San Carlo all'Arena).

Per l'intera giornata di venerdì 29 novembre la pizza fritta della Rosticceria costerà infatti 1 euro. Sono numerose le persone che hanno già aderito all'iniziativa garantendo la propria presenza in piazza.