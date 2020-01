Befana 2020: quella dei bimbi prematuri arriva il 4 gennaio

E' per sabato 4 gennaio il tradizionale appuntamento con la Befana dei bimbi prematuri. Giunta alla XV edizione, la manifestazione è promossa dalla TIN-Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico Federico II, guidata da Francesco Raimondi, in collaborazione con l’Associazione Soccorso Rosa-Azzurro Onlus.

Il programma

alle ore 9.45 visita ai piccoli ricoverati nel Reparto di Terapia Intensiva Neonatale in via Pansini,5 – Ed. 9- primo piano

alle ore 10.00, nell’Aula Magna di Biotecnologie, piano terra, via Tommaso De Amicis, 95, festa dedicata ai bambini che alla nascita sono stati ricoverati nella TIN della Federico II, con musica, giochi e le immancabili calze della Befana

alle ore 13,00 consegna delle calze a tutti i bimbi presenti.

Gli ospiti

All’evento parteciperanno il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il direttore generale dell'AOU Federico II Anna Iervolino e il direttore sanitario Emilia Anna Vozzella, il presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia Luigi Califano, il presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli Amedeo Manzo, gli artisti Fatima Trotta, conduttrice di “Made in Sud” ed Enzo Attanasio, tra i protagonisti del teatro napoletano. Interverranno inoltre rappresentanti della Fondazione Cannavaro-Ferrara: grazie all’impegno di Ciro Ferrara, Fabio e Paolo Cannavaro, durante il Gala Charity Night organizzato dalla Fondazione lo scorso dicembre, sono stati, infatti, raccolti i fondi per l’acquisto di un’ambulanza per il trasporto neonatale di emergenza a beneficio di tutta la Regione Campania. Ci sarà quindi il vignettista Michelangelo Manente ed Elisabetta Menga in rappresentanza della multinazionale KPMG e della Fondazione Francesca Rava, promotori e sostenitori del progetto “ninna-ho”, il primo su scala nazionale per dotare gli ospedali di una culla termica per i neonati abbandonati con l’obiettivo di ridurre eventi drammatici come l’infanticidio. Presso l’AOU Federico II la culla termica è presente dal 2008 e sono stati deposti, sino ad oggi, due neonati.

La festa sarà accompagnata dalla musica di Luciano Martucci e Livia Iodice, non mancheranno, come sempre, il teatrino di “Ole e Ilvia” e una allegra animazione per i piccoli ospiti. Per l'occasione sarà presentato il calendario dell’anno 2020 realizzato dall'Associazione Soccorso Rosa-Azzurro Onlus con le foto dei bambini, disponibile con un contributo minimo di 5 euro.