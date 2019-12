"Banane di Cattelan a 2 euro": l'ironia dissacrante dei napoletani fa il giro del web

Tutti conoscono "l'impresa" di David Datuna, che ha mangiato l’opera di Maurizio Cattelan, consistente in una banana appesa con lo scotch al muro della fiera d’arte di Miami. Pochi minuti per divorare il frutto da 120mila dollari di Cattelan, che ha poi spiegato come tali azioni lo aiutino ad enfatizzare al meglio il suo lavoro.

A Napoli stanno facendo il giro del web di fruttivendoli che vendono a 2 euro le cosiddette banane di Cattelan, dimostrando una grande ironia e raccogliendo elogi e sorrisi dai propri clienti.

.