Bagno di Capodanno alla Rotonda Diaz (VIDEO)

Primo dell'anno all'insegna del mare e del sole per i napoletani e per le centinaia di turisti presenti in città. Alla spiaggetta di Rotonda Diaz a mezzogiorno si è tenuto l'ormai classico appuntamento con il Cimento, con tuffo e nuotata beneauguranti del nutrito gruppo di appassionati guidato da Christian Avallone e Roberto Di Maio. Numerose le donne e molti i volti nuovi, alcuni giunti da fuori Napoli per unirsi al gruppo storico. “Non siamo pazzi. Se lo facciamo noi, il bagno possono farlo tutti".

Ed oggi in particolare era decisamente vero: un po' ovunque, infatti, bambini e adulti non hanno resistito al richiamo del mare, complice un sole splendente, una temperatura praticamente primaverile (poco più di 16°) e un'acqua meravigliosa

