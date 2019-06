Quanto costa la baby sitter d'estate

La babysitter, in particolare d'estate, è spessissimo una necessità: non solo per chi vuole godersi la vacanza ma anche per tutti quei genitori che proprio durante i mesi estivi lavorano o chi deve assistere parenti e familiari allettati o ospedalizzati.

Ma qual è il costo di una baby sitter nel periodo estivo? Ce lo dice un apposito studio di Sitly, piattaforma specializzata nella ricerca di babysitter online:

precisato che nel 2019, la tariffa media delle babysitter italiane è risultata pari a 8,06 euro (contro il 7,70 euro rilevato nel 2017), la ricerca di Sitly, innanzitutto, rivela che Ischia è tra le località di villeggiatura più care d’Italia: nell'isola verde il costo orario per una babysitter è infatti pari a 9 euro l’ora, come a Cortina d’Ampezzo e Courmayeur, anche se molto al di sotto di Bibione sull’Adriatico, Borgio Verezzi e Santo Stefano al mare in Liguria e Selva di Val Gardena, dove le tate non lavorano per meno di 12 euro all’ora.

I costi si abbassano notevolmente spostandosi molto a Sud o sulle isole maggiori: a Roseto degli Abruzzi siamo a quota 7,06 euro l’ora; a Licata, in Sicilia, a 7 euro; a Gallipoli, in Puglia, a 7,42 euro (ma a Polignano anche a 6,43 euro); Maracalagonis, in provincia di Cagliari, a 7,50 euro. Le località meno care sono in assoluto sono comunque Lido Riccio, in provincia di Chieti, dove le babysitter chiedono 5 euro all’ora e Venetico Marina, in provincia di Messina a 4 euro all’ora.

E per chi resta in città? Ecco i costi in euro delle principali città:

Bari 6.53 Bologna 7.00 Firenze 8.34 Genova 9.33 Milano 8.33 Napoli 7.26 Roma 8.41 Torino 7.00 Venezia 8.50 Cagliari 7.64

Napoli, dunque, fortunatamente, è ancora sotto la media nazionale.

Sitly ha divulgato anche la media del costo delle babysitter anche nelle altre nazioni europee: l’Italia si colloca in posizione intermedia, mentre il costo più alto si registra in Danimarca, a quota 15,91 euro l'ora, e Norvegia a 10,21 euro.

La Spagna si allinea al Bel Paese a quota 8,20 euro l'ora. Tra le più economiche, le babysitter svizzere a 7,18 euro l'ora. La nazione più conveniente in assoluto è però la Finlandia con un costo medio di 6,03 euro l'ora.