Il Cardinale Sepe ai nostri microfoni: quale augurio è più bello della pace?

"Il nostro cuore certamente è gioioso, pieno di quella gioia che il Signore ci ha portato - dice al microfono di Napoli Today il Cardinale Crescenzio Sepe in occasione del Concerto di Natale al Duomo - e quale augurio è più bello che chiedere al Signore di darvi la sua pace e la sua gioia?".

Gremita la Cattedrale per l'appuntamento, che ormai rappresenta una vera tradizione, con i Cantori di Posillipo che quest'anno ha visto anche l'esecuzione del brano di musica sacra contemporanea la Mass in Blue di Will Todd. Composta nel 2003, fino ad oggi non era stata mai eseguita in Italia. Lunghi applausi per l'ambientazione jazz - dinamica e coinvolgente - con armonie blues e citazioni di canto gregoriano.

A completare il concerto i più celebri carols natalizi per orchestra, solo e coro, revisionati per il Coro dei Cantori di Posillipo da Ciro Visco e Gaetano Raiola