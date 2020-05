Anna Capasso per la Fondazione del professor Ascierto: diretta sui social

In queste settimane di lockdown la bella e talentuosa Anna Capasso (sopra nella foto di Ilaria Rucco), attrice e cantante, non si è mai persa d’animo e ha sempre lavorato utilizzando i suoi social per dare speranza e intrattenere fan e follower, compresi molti calciatori del Napoli, sensibilizzando sui temi più importanti della lotta al Coronavirus.

Dai primi di marzo, infatti, Anna tiene una lunga serie di dirette su Facebook (Anna Capasso cantante-attrice) e Instagram (Anna Capasso official), con interpretazioni di brani musicali, monologhi teatrali e intrattenimento vario, tutto in favore della Fondazione Melanoma onlus, presieduta dal Prof. Paolo Ascierto, tra i primi in Italia a ottenere buoni risultati nella lotta contro il Coronavirus.

Ideatrice nel 2012 del galà di solidarietà “L’Arcobaleno Napoletano” proprio a favore della Fondazione Melanoma onlus, la Capasso ha infatti sempre invitato il suo pubblico a sostenere la ricerca attraverso le donazioni all’istituzione presieduta dal dottor Ascierto. «Ora ci prepariamo alla cosiddetta “Fase 2” - dice la Capasso - chiaramente con le dovute attenzioni e precauzioni, tra le quali quella di uscire di casa solo se necessario e di indossare mascherina e guanti. Poi, un po’ alla volta tutto tornerà alla normalità».