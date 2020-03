Artisti Uniti Per Ischia: raccolta fondi per l'Ospedale Rizzoli contro il CoViD19

Diversi artisti isolani, ma non solo, “uniti per Ischia” hanno realizzato un video musicale per promuovere una raccolta fondi a favore dell’Ospedale “Anna Rizzoli” di Lacco Ameno, presidio sanitario fondamentale in un momento così delicato. Partecipano al video anche altri artisti napoletani famosi tra cui Sal Da Vinci e Andrea Sannino.

