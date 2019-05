Il vero volto di Gaetano Filangieri: un gallerista napoletano ritrova casualmente il ritratto

Riferito genericamente ad un ignoto "ammiraglio", il ritratto è l'originale da cui sono state tratte le incisioni presenti su enciclopedie e libri di storia e di diritto. Per 10 giorni in esposizione straordinaria al Museo Civico di via Duomo