Arte da bere al Block Boutique Bar di Pozzuoli

Per la prima volta in Italia una drink list sarà completamente ispirata alle opere di un artista: accade al "Block Boutique Bar" di Pozzuoli (via Matteotti 72) dove il bartender Fabrizio Masecchia si è ispirato alle opere di Luigi Tirino - classe 1967 - versatile e poliedrico artista partenopeo che plasma e fonde diversi materiali tra cui certamente spicca il ferro.

Per tutta la stagione, appassionati d'arte e amanti del by-night più trendy saranno quindi accolti al Block Boutique bar da un tripudio di colori, profumi e sapori e potranno testare i nuovi cocktail ammirando le opere da cui sono stati ispirati e cogliere collegamenti emozionali e concettuali.

“Amiamo tutte le forme dell’arte, da quella ‘solida’ a quella ‘liquida’, perciò abbiamo deciso di abbinarle attraverso i nostri menù – spiegano i proprietari del Block -. Diamo spazio a chi ha la nostra stessa passione, mettendo a disposizione di coloro che vogliono esporre le loro opere non solo gli ambienti del nostro bar, ma anche le pagine del nostro menù”.

Il vernissage delle opere "liquide" by Masecchia e "solide" by Tirino il prossimo giorno 13 novembre a partire dalle ore 20.