Dolce&Gabbana: in città il nuovo pop-up store con t-shirt e sneaker in esclusiva per Napoli

E' arrivato a Napoli il nuovo concept di pop-up itinerante firmato Dolce&Gabbana: uno spazio speciale, decisamente accattivante e originale, che riprende il mood creativo e dinamico della boutique di Milano Spiga 1.

Installato in via Calabritto, il DG Container resterà nella nostra città fino al prossimo 1 ottobre e per l'occasione propone t-shirt e sneaker realizzate in esclusiva per Napoli.

Il pop-up container sarà anche laboratorio creativo. Il 26 settembre, infatti, in collaborazione con la boutique Galiano, artigiani specializzati saranno a disposizione per la personalizzazione dei prodotti: scarpe ed accessori diventeranno speciali tele su cui dipingere cuori, stelle, corone e frasi d’amore.