"Arrassusia!": quando i napoletani veraci usano questo scongiuro

"Arrada" è un avverbio spagnolo che significa "lontano". Negli anni della dominazione si diffuse in città venendo presto storpiato in "arrasso". In unione con il congiuntivo ottativo del verbo essere "sia" ha dato luogo all'unica esclamazione "arrassusia" ovvero "che resti sempre lontano" , "che non accada mai".

Arrassusia è dunque un misto tra scongiuro, preghiera e desiderio che un evento negativo non si verifichi.