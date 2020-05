Gustavolo, la app made in Naples per prenotare al ristorante

Dopo lo stop imposto dall'emergenza covid, la ristorazione a Napoli come nel resto del Paese si prepara a ripartire. Evidente la necessità di coniugare la massima sicurezza sanitaria per i clienti, nel rispetto di regole e protocolli, ed economicità di gestione: dispenser con gel igienizzante, impiego di mascherine e guanti e, soprattutto distanziamento e adeguata gestione dell’afflusso dei clienti che solo un idoneo sistema di prenotazione può garantire.

Nasce così Gustavolo, app interamente made in Campania, dedicata al mondo della ristorazione.

Ideata dagli imprenditori vesuviani Tommaso Cutolo e Autilia Casillo, soci nel lavoro oltre che marito e moglie, Gustavolo è gratuitamente a disposizione: “In un momento così delicato per la salute, per l’economia e in particolare per il mondo della ristorazione – spiega Tommaso Cutolo - con mia moglie Autilia ci siamo sentiti in dovere, come napoletani e campani, di dare un contributo alla ripartenza offrendo l’utilizzo gratuito del nostro sistema di gestione delle prenotazioni”.

Come funziona Gustavolo

Gustavolo è un’applicazione mobile, disponibile sia per Ios sia per Android, che consente ai titolari dei locali di avere a disposizione un pratico “manageriale” digitale per gestire le prenotazioni: si potrà, quindi, controllare il numero di persone da ricevere, conoscere gli ospiti presenti nonché evitare code e assembramenti all’esterno del locale. Inoltre, ed è questo il vero punto di forza di Gustavolo sin dalla sua ideazione, i clienti dei locali saranno incentivati a utilizzare il servizio perché potranno partecipare all’assegnazione di premi istantanei, scelti per valorizzare il territorio come ingressi omaggio a siti archeologici della Campania e al Parco nazionale del Vesuvio.

6 i mesi di utilizzo gratuito della piattaforma gestionale di Gustavolo, semplicemente accedendo al sito www.gustavolo.it ed effettuando la registrazione nel periodo compreso tra il 10 giugno e il 10 settembre 2020.