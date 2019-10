Riapertura alla grande per il Sakura di Torre del Greco

Il Sakura dagli anni ’70 al 2000 è stata una delle location di charme più famose del napoletano, frequentato da celebrità come Martin Scorsese. Adesso, dopo un sapiente restyling, il bellissimo complesso di Torre del Greco torna a splendere come e più di una volta. Comprendente hotel, ristorante e piscine, sabato 26 ottobre il Sakura aprirà al pubblico il suo salone delle feste, ultimo tassello mancante alla riapertura definitiva.

Ricco l'evento con cui i nuovi gestori restituiranno il complesso ai tanti che lo hanno amato e farlo conoscere ai molti che sono cresciuti nel racconto del suo mito. L'appuntamento è per sabato 26 ottobre, a partire dalle 21.20, con dinner show, la special guest Monica Sarnelli, il piano show di Enzo Pinto accompagnato dalla bellissima voce di Federica Celio e a seguire dj set di Pio Light con Patrick Voice e organizzazione by Annabella Esposito, presidente dell’associazione “Piazza di Spagna”, Ciro Di Giovanni, Patrizio Di Lorenzo, Pio Light, Valentino Voice, Salvatore Ilardi e Rosario Bruno in qualità di direttore artistico.

Diversi format di intrattenimento, che avranno come protagonisti nomi noti della musica e dello spettacolo, animeranno quindi il Sakura nell'immediato futuro.