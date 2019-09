Uno spritz dedicato a San Gennaro: è rosso intenso e il 19 sarà gratis

E' dedicato a San Gennaro il nuovissimo Spritz by Spritzerò del duo Davide Schiano Lo Moriello e Paolo Del Franco: rosso intenso, per ricordare il miracolo della liquefazione del sangue, il giorno dedicato al nostro Santo patrono, il 19 settembre, a partire dalle 19, il drink sarà gratis nel nuovo locale brandizzato che apre i battenti ai Colli Aminei, in viale Privato Farnese 1.

Quello dei Colli Aminei è il 5° locale della rete di monobrand Aperol Spritz a Napoli, aperta con il Chiosco di Largo Antignano, nota per la speciale formula dello spritz "su misura" e arachidi gratis. In lista l’intera gamma di ricette di spritz a base di Aperol, Campari, Vermouth e Prosecco Cinzano nate dalla passione e dal duro lavoro del bartender Giuseppe D'Antonio, noto anche per la prima "Gintoneria" di Napoli.

Il nuovo locale dei Colli Aminei sarà aperto tutti i pomeriggi, dal lunedì alla domenica, dalle 18:00 alle ore 2:00. All'inaugurazione speciali ape car, con hostess e distribuzione di gadget, per una giornata di festa e divertimento rigorosamente "arancione"