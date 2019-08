A Napoli i missionari si giocano il tutto per tutto

I giovani missionari del PIME - Pontificio Istituto di Missioni estere (Sezione di Trentola Ducenta, Ce) non sono certo passati inosservati stamattina in Piazza Montesanto, dove si sono esibiti in giochi ed acrobazie e hanno coinvolto residenti, turisti e passanti in balli di gruppo, canti e risate.

Fondato nel lontano 1850, il PIME è il primo Istituto missionario italiano ed ha tra i suoi obiettivi l'animazione missionaria e la comunicazione sociale. I giovani, diocesani e laici, sono a Napoli per "Unity in Diversity", iniziativa per l'evangelizzazione in strada, completa di adorazione eucaristica e confessioni, che si ripeterà nel pomeriggio di oggi dalle 17.00 - sempre in Piazza Montesanto - e il prossimo 11 agosto a Mergellina (h 19.00), con l'obiettivo di trasformare alcuni luoghi della città in un palcoscenico di gioia, comunicazione e solidarietà, dimostrando che "i giovani non hanno paura di giocarsi il tutto per tutto".