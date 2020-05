Antonino Cannavacciuolo: "Siamo pronti a risollevare il morale delle persone con il buon cibo"

"E’ il fattore umano, l’aspetto principale da cui vogliamo ripartire; da oltre 20 anni, la nostra passione per l’ospitalità e la ristorazione si esprime attraverso le esperienze e le emozioni create per i clienti, questo oggi è più importante che mai” spiegano Cinzia e Antonino Cannavacciuolo nella nota che annuncia la riapertura delle loro attività e precisano “Abbiamo voglia di sentire ancora l’energia del nostro lavoro e l’entusiasmo del gruppo, che è per noi una famiglia”.

Ma come funzionerà la convivenza con il CoVid dell'ospitalità by Cannavacciuolo?

“Al Relais Villa Crespi e a Laqua Charme & Boutique, le due dimore del Gruppo, utilizziamo prodotti e sistemi di ultimissima generazione: la purificazione attraverso una tecnologia sviluppata dalla Nasa, sistemi Bio Allergy Free ed a ozono-riconversione. Serviamo la prima colazione in camera e l’utilizzo delle due aree benessere è in esclusiva. Entrambe le realtà sono “case” che oggi ospitano i nostri clienti; luoghi intimi e raccolti che possono anche essere prenotati in esclusiva”.

Per quanto riguarda poi in particolare la cucina, "quella del Relais Villa Crespi è il mio cuore pulsante – dice Antonino Cannavacciuolo – qui, con la moderna tecnologia, decontaminiamo tutta l’aria e le superfici. Rispettiamo le distanze, organizziamo come indicato i tavoli del ristorante, ma i sapori quelli no, quelli sono ancora i nostri”.

I primi ad aprire, annuncia Cannavacciuolo, comunque mantenendo nelle prime settimane il servizio delivery e take away, sono i Bistrot di Torino e Novara: il 23 maggio re-opening del Cannavacciuolo Bistrot Torino e del Café di Novara, il 26 maggio il Bistrot di Novara, e il 29 maggio re-opening del Relais Villa Crespi Ristorante Antonino Cannavacciuolo (per il servizio della cena), il Laqua Charme & Boutique a Meta di Sorrento e Antonino, il Banco di Cannavacciuolo presso The Style Outlets Vicolungo.

“Con Cinzia e tutto il team abbiamo studiato e predisposto ogni dettaglio, ma vogliamo come prima cosa ricordarci che la ristorazione e l’ospitalità hanno un fattore imprescindibile, quello umano, quello che, anche con tutte le misure attivate, vogliamo trasmettere. La Ristorazione è da sempre esperienza gastronomica e condivisione. Siamo pronti a risollevare il morale delle persone attraverso il buon cibo e una vera e sicura accoglienza. La nostra missione è quella d’incantare gli ospiti attraverso il nostro mondo-ospitalità, con attenzioni ed emozioni autenticamente italiane, dando ancora più valore al tempo che viviamo”.