Il regista di Un posto al sole Gerardo Gallo e l'attore Ernesto Mahieux raccontano questi giorni di quarantena

L’attore e David di Donatello Ernesto Mahieux e il regista della soap ‘Un Posto al Sole’ Gerardo Gallo ospiti a L’ANTIVIRUS, ill programma Tv/Web ideato, diretto e condotto da Claudio Dominech.

La doppia intervista ha dato la possibilità di mettere a confronto il mondo della Tv con quello del teatro e del cinema ai tempi del Coronavirus. Decisamente ricca di stimoli la quarantena vissuta dai due artisti, che sono stati d'accordo sull'urgenza di un ripensamento per gli interi comparti audiovisivi.

Gerardo Gallo, in particolare, ha rimarcato la necessità di offrire al pubblico nuovi contenuti, su cui ha spiegato di stare lavorando da casa, scrivendo a pieno ritmo.

Ernesto Mahieux ha lanciato la proposta di una “pay per view" per le produzioni teatrali, nei limiti della capacità di adattamento consentita dal linguaggio scenico. "La crisi del teatro si avvertiva già prima - ha spiegato l'attore - ed è arrivato il momento di ripensare l’intera forma d’arte, ex novo, per far fronte alle restrizioni future".

Gli artisti hanno concordato su un punto in particolare: l’enorme difficoltà che gli autori indipendenti riscontrano in questo momento nell’autoprodursi.

Quanto alle rispettive quarantene, Gallo e Mahieux si sono posti in maniera positiva e soprattutto creativa: ognuno a modo suo, infatti, sta scrivendo per proporre nuovi contenuti e forme per reinventare il futuro.

