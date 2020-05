Il lockdown non ferma Anna Rizzuto

Anna Rizzuto ha dedicato la sua vita al sociale fin da quando era ragazzina: "Sono nata con disabilità - spiega - e ho sempre combattuto per i diritti dei disabili, arrivando una volta a raccogliere 4600 firme affinché le spiagge del litorale tirrenico calabrese venissero munite di passerelle in modo che tutti i portatori di handicap potessero scendere sulle spiagge e godere del mare".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da quel momento la Rizzuto non si è mai fermata, continuando a battersi per far ascoltare la voce di chi vive con disabilità. Anche in queste settimane di lockdown, a Cardito, la sua città, ha lavorato per dare voce a quanti si sono trovati a fronteggiare non solo l'emergenza da Coronavirus ma anche le difficoltà quotidiane della disabilità