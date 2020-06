Ecco "l'amore sospeso", il bel gesto ispirato alla tradizione napoletana

Le relazioni amorose sono sicuramente state messe a dura prova dall’esperienza del lockdown causato dal Coronavirus, ma questi mesi sono stati duri soprattutto per chi non ha ancora trovato un compagno di vita.

Restando nell'ambito dei buoni sentimenti, l'antica tradizione napoletana del "caffè sospeso" deve aver ispirato un cliente dell'agenzia matrimoniale "Amori e Psiche di Ancona", rimasto in anonimato, a regalare ad un ignaro sconosciuto o sconosciuta una quota di 100 euro per trovare il compagno o la compagna della vita. A raccontare la storia è AnconaToday.

"Raramente rimaniamo senza parole, ma questa dimostrazione di affetto verso il prossimo ci ha commosso e dato una grande speranza in questo momento difficile. Qualche giorno fa, infatti, ci ha chiamato un cliente dicendo che voleva lasciare la somma di 100 per dare una mano a chi sta cercando partner, proprio come fanno a Napoli con la tradizione del caffè sospeso. Questa persona di Roma ha voluto farlo con altruismo e ha lasciato un'offerta per il primo 'amore sospeso'. Un gesto gentile e solidale, che fa ben sperare per il futuro. Doneremo questi soldi e questa opportunità a una persona che vorrà trovare l’amore, ma non ne ha le possibilità economiche", dichiara Maria Cristina Moroni fondatrice dell’agenzia matrimoniale.

